Juventus e Milan su Joan Gonzalez

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È stato una delle rivelazioni della stagione in Serie A e per questo era prevedibile che due grandi colossi del calcio si sarebbero dati battaglia per cercare di ingaggiarlo Continuano a circolare nuove informazioni sulle agende delle grandi squadre, che stanno pianificando quelle che dovrebbero essere le loro prime mosse sul mercato. Diverse squadre importanti L'articolo