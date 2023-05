Juventus | Allegri | “De Laurentiis? Si goda suo primo Scudetto | è meritato Non ho altro da dire”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nel post-partita di-Lecce 2-1, Massimilianoè stato interrogato anche sulle parole di Aurelio Dedopo che il presidente del Napoli ha parlato didell’onestà. “Deè uno che accetta pochi consigli, ma io gli consiglio di godersi ilche è unico – spiega– I primi Scudetti con Milan enon me li scordo mai, quest’anno il Napoli ha stradi vincerlo e faccio i miei complimenti. Credo che Dese lo debba godere tutto con i festeggiamenti, questoè il suo”. SportFace.

... contro il Lecce è arrivato il suo primo gol nella nuova avventura alla, che rischia di ... IL FACCIA A FACCIA CON- 'Sono cose che succedono in tutte le famiglia. Ora è tutto chiarito, ...Ceesay (L), 40' pt Vlahovic (J)(3 - 5 - 2): Szczesny, Bremer (42' st Gatti), Bonucci, ...LECCE (4 - 3 - 3): Falcone, Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella (26' st Ceccaroni), ...... MassimilianoNel post - partita di- Lecce, l'allenatore della, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa per commentare il match.ha commentato il ...

