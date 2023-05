Juve | Vlahovic verso l’addio? Occhio alla valutazione da 90 milioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ladavanti al bivio: primo dei cedibili, se sfuma la qualificazione in Champions. Ma con queste prestazioni, quanto può valere? “Aspettando” si potrebbe intitolare questo momento dellantus. L’attaccante serbo è stato la grande delusione della stagione bianconera, e il suo futuro è più che mai in bilico. Nelle ultime due partite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Per dieci stagioni ha fatto il tour d'Europa, giocando (anche) con Lecce, Fiorentina,, City e ... Uno su tutti: Dusan. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Juventus, il top club si fa sotto per: ma non intende accontentare i bianconeriLa crisi dicrea un doppio problema. In campo, a Massimiliano Allegri stanno mancando e non poco i ...Caos Juventus, tutti contro Allegri: ecco quello che sta succedendo dentro la Vecchia Signora. E anche i tifosi ne chiedono l'addio Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite in Serie A. ...

Recuperato Kean: è la prima Juve al completo dell'anno. Allegri con Vlahovic-Di Maria La Gazzetta dello Sport

Ci siamo per una nuova giornata di Serie A e di fantacalcio. Come sempre, SOS Fanta vi propone la preview SOS con tutti i nostri consigli, partita per partita. Un approfondimento sui singoli, le lettu ...La Juventus attende i gol di Vlahovic per rilanciarsi, l'astinenza intanto abbassa anche la sua valutazione di mercato ...