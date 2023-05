Juve | per De Sciglio | lesione al legamento crociato

La Juventus torna a vincere dopo un mese in campionato e lo fa contro il Lecce , Ai microfoni di Dazn è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegrianalizzare la partita. "Dovevamo chiudere prima la partita, abbiamo sbagliato troppi ultimi passaggi. Il Lecce è una squadra noiosa, ha messo tutte le squadre che ha affrontato in difficoltà. In ...... aveva scatenato la rissa finale , portato al secondo giallol'attaccante nerazzurro e dato il ... Il giornalista Giovanni Capuano riporta l'accaduto in- Lecce e scrive: I commenti dei tifosi ...Paredes 6 - Il gol e vari tentativi nel secondo tempo, peccatoquel giallo inutile. Partita comunque di spessore. (87' Locatelli sv ) Miretti 6,5 - Tanti inserimenti pericolosi, ma troppi errori. ...

De Sciglio, incidente shock in Juve-Lecce: esce in lacrime dopo un impressionante infortunio Corriere dello Sport

Nella partita di oggi pomeriggio con il Lecce difensore della Juventus Mattia De Sciglio ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. (ANSA)