Juve | per De Sciglio c'è lesione del crociato | il comunicato UFFICIALE

TORINO - Lacon una vittoria sul Lecce che sa di energia, anche se non è stata una passeggiata di salute. ... E' questa la strada che Allegri deve imboccarestrappare uno dei primi quattro posti ...Si divora il 2 - 2 di testa (89' Colombo sv ) Banda 6,5 E' il più pericoloso del Lecce, dal suo lato nascono i problemi principalila difesa della. Cala vistosamente nel finale. All. ...Baroni 6 - Prova coraggiosa del Lecce che tiene in apprensione lafino al 95 . Non arrivo punti dall'Allianz Stadium, ma un'iniezione di fiduciacedrare il traguardo salvezza. Arbitro ...

Juve, sfida alla Roma per un obiettivo di mercato Calciomercato.com

Una cosa però era stata ribadita, ed è il motivo per cui il gesto compiuto in campo da Assan Ceesay, dopo il rigore segnato alla Juventus nella gara di oggi sta nuovamente facendo discutere. Il ...Questi i risultati delle gare giocate alle 18, in contemporanea con la Fiorentina. ATALANTA SPEZIA 3-2 - Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, che batte lo Spezia per 3-2, quasi ...