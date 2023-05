Juve-Lecce LIVE | riscaldamento finito | a breve l’inizio

Commenta per primo Giuseppe Pezzella , difensore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match contro la Juventus : 'Il mister ci ha chiesto in tutte le partite di essere un unico blocco e un'unica famiglia. Dobbiamo essere affamati'.Allegri(3 - 5 - 2): Falcone; Romagnoli, Umtiti, Baschirotto; Gonzalez, Maleh, Hjulmand, ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, Milan, Inter e Roma Col Napoli a un passo dall'aritmetica ...Commenta per primo Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus , parla ai microfoni di Dazn poco prima del match contro il: 'Devo migliorare come ha detto il mister in conferenza stampa, ha ragione. Quello che sto facendo in campo è merito sia della squadra sia mio, ma non basta, devo crescere perché ho commesso ...

Juve-Lecce: le formazioni ufficiali | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Marco Baroni, tecnico del Lecce, parla così a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Affrontiamo una grandissima squadra con una grande storia come la Juventus, questa ...