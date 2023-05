Juve-Lecce | il tabellino

Ilè una squadra noiosa, ha messo tutte le squadre che ha affrontato in difficoltà. In difesa abbiamo concesso troppo. Non sapevamo neanche più come festeggiare una vittoria , non vincevamo da ...Il giornalista Giovanni Capuano riporta l'accaduto ine scrive: I commenti dei tifosi non tardano ad arrivare. C'è chi scrive: 'Lo hai scoperto due mesi dopo che questo gesto non è ...Bremer 6 - Mette qualche toppa perché Banda è il più pericoloso del. (87' Gatti sv ) Bonucci 6,5 - Il turbante gli dà i poteri di Chiellini, diventa insuperabile nel secondo tempo dopo aver ...

Juve-Lecce 2-1: gol di Paredes, Ceesay e Vlahovic | Risultato finale Serie A La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Juventus vince di misura contro il Lecce nella gara giocata allo Stadium a partire dalle 18. Ad analizzare la serata ci ha pensato Allegri ...