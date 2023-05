Juve-Lecce 2-1 | Paredes e Vlahovic riportano il sorriso in campionato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

Juventus -: le due partite di DaniloIl brasiliano, che in questa stagione è stato un fattore decisamente positivo per la, ha iniziato a fatica la gara col. In occasione del fallo da ...Vlahovic, la fasciatura alla Benzema e il gol inEsattamente come Benzema , che ormai da mesi scende in campo (e segna) con una vistosa fasciatura alla mano , un simile accorgimento è ...... il giorno dopo aver ricevuto la "grazia" da Gravina per la squalifica dopo- Inter di Coppa ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello ...

Juve-Lecce 2-1: gol di Paredes, Ceesay e Vlahovic | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

La Roma nelle scorse settimane ha praticamente chiuso per l'acquisto di Houssem Aouar, centrocampista che si svincolerà al termine della stagione dell'Olympique Lione. Il giocatore è già stato a Roma ...Piccolo spavento per Leonardo Bonucci durante il match tra Juventus e Lecce. Il capitano bianconero, nel corso del secondo tempo della sfida dell'Allianz Stadium, si è scontrato con Banda in occasione ...