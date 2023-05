Juve-Lecce 2-1 LIVE | palo pieno di Danilo!

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

, il gol annullato a Miretti Annullato un gol anche a , che come Paredes avrebbe realizzato la sua prima rete in bianconero. Il centrocampista classe 2003 al 26' aveva sorpreso il ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Juventus e. I bianconeri sono momentaneamente in vantaggio grazie ai gol di Paredes e Vlahovic : nel mezzo il pareggio di Ceesay sul ...

Juve-Lecce 2-1: gol di Paredes, Ceesay e Vlahovic | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

La Juve perde Mattia De Sciglio. L’esterno destro è uscito alla mezz’ora contro il Lecce per un grave infortunio al ginocchio dopo uno scontro con Banda. Le condizioni sono apparse subito gravi con De ...50' - Kostic prende palla e riparte, poi prova a mettere un pallone in mezzo ma il suo tentativo di cross non raggiunge né Vlahovic, né Di Maria ed è troppo lungo per tutti. 49' - COSA HA SBAGLIATO MI ...