Juve-Lecce 2-1 | gol bianconeri di Paredes e Vlahovic

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – Lantus batte ilper 2-1 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente alla formazione allenata da Allegri di salire a 63 punti, mentre i salentini rimangono a quota 31 e restano invischiati nella lotta per non retrocedere. Lasblocca il risultato al 15? con la punizione di. Ilpareggia al 37? con il rigore di Ceesay, assegnato per un fallo di mano di Danilo. Al 40? nuovo vantaggio bianconero con, che gira a rete e trova il gol decisivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Vecchia Signora ha piegato ilgrazie al primo gol di Paredes a Torino e alla rete del ritrovato Dusan Vlahovic ., Allegri: "Vlahovic ha fatto un gol straordinario" ., Allegri: "De ...(4 - 3 - 3): Falcone; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella (23' st Ceccaroni); Joan Gonzalez (15' st Di Francesco), Hjulmand (44' st Voelkerling - Persson), Maleh (15' st Blin); Oudin, ...Ilè una squadra noiosa, ha messo tutte le squadre che ha affrontato in difficoltà. In difesa abbiamo concesso troppo. Non sapevamo neanche più come festeggiare una vittoria , non vincevamo da ...

I migliori e i peggiori, promossi e bocciati. Chiamateli come volete. Ecco qui i nostri top&flop delle partite delle ore 18 della 33esima giornata di Serie A. Atalanta-Spezia TOP: Zappacosta - Il tre ...Il serbo ritrova la rete in campionato dopo 84 giorni. Un digiuno di gol lunghissimo e che come riportato da Optapaolo è durato per ben 773 minuti di campionato prima di rompersi questo pomeriggio all ...