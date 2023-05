Juve-Lecce 0-0 LIVE | annullato il gol di Ceesay | Kostic sfiora il vantaggio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 33esima giornata di Serie A: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 33esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Fourneau. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo Marco Baroni , allenatore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match contro la Juventus : 'Affrontiamo una grandissima squadra con una grande storia, questa gara deve solo darci grandi motivazioni. Dobbiamo fare una ...Commenta per primo Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla ai microfoni di Dazn prima del match con il: 'La cosa più importante è una vittoria oggi, manca da tante partite e se non cominciamo a fare punti quelle dietro poi li fanno. Oggi affrontiamo una squadra difficile, che lotta per la ...

Diretta Juve-Lecce: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

10' - Bremer era stato bravo a rubare palla e a ripartire ma Miretti vanifica tutto il lavoro fatto sbagliando un appoggio semplicissimo. Errori che fanno infuriare Massimiliano Allegri. 8' - KOSTIC C ...16:30 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lecce, gara valida per la 32a giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro il Bologna e un aprile negativo in campionato la s ...