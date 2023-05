Juve | brutto infortunio per De Sciglio | esce in lacrime e in barella

...Collegio di Garanzia del Coni hanno immediatamente letto le parole di ADL come rivolte alla. ... "Complimentoni davvero Lapo!! Aurelio vi sta facendo proprio rosicare di", commenta Antonio. ......decisivo di Euro 2020 non si è ancora rivisto dopo ilinfortunio. Secondo quanto riferito da Adriano Del Monte, inoltre, l'attaccante sarebbe frustrato per la sua situazione attuale alla. ...Il commento è stato davvero, non sono riuscito a non rispondergli male. Questa è tutta gente ... Laha vinto lo Scudetto per dieci anni giocando un calcio indegno e nessuno dice nulla, ora ...

Juve, brutto infortunio per De Sciglio che esce dal campo in barella: cosa è successo ilBianconero

41' - GOOOOOOOL! LA JUVE TORNA AVANTI! Cross di Kostic che trova Dusan Vlahovic: l'attaccante in girata punta il secondo palo e spiazza Falcone. Non c'è scampo per il Lecce e dopo 84 giorni si sblocca ...Brutto infortunio per la Juventus nel corso del primo tempo della sfida con il Lecce: il bianconero esce in barella con le mani sul volto ...