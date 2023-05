Judo | Mondiali 2023 | le favorite gara per gara in campo femminile Francia e Giappone i Paesi di riferimento

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il cammino di avvicinamento ai CampionatiSenior dista per terminare, con i primi titoli che verranno assegnati alla ABHA Arena di Doha nella giornata di domenica 7 maggio. Dopo aver fatto una panoramica sui favoriti inmaschile, passiamo adesso al settoreanalizzando i valori indella vigilia in ciascuna categoria di peso. -48 kgin prima fila,in seconda. Il Paese del Sol Levante ha a disposizione una coppia micidiale, composta dalla detentrice degli ultimi due titoli iridati Natsumi Tsunoda e dalla fenomenale Wakana Koga, ma la selezione transalpina schiera a sua volta un duo estremamente competitivo, formato dalla n.1 del ranking Shirine Boukli e dalla rivelazione del...

Napoli . Idisi annunciano esaltanti e palpitanti. Tanti i big in gara. A quattordici mesi dalle Olimpiadi di Parigi si tratta di un banco di prova fondamentale per pesare e capire la consistenza ...Vitaliy Dybrova , allenatore della squadra ucraina dici spiega che "gli atleti si stavano preparando a questi. Sapevamo che poteva accadere una situazione simile. Fino all'ultimo ...La Federazione ucraina diha annunciato ieri il suo ritiro dai2023, proprio a causa della presenza di atleti russi e bielorussi.

