Joel Embiid | un Mvp non convenzionale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dopo due anni al secondo posto,è finalmente riuscito a scrivere il suo nome sul premio di Mvp. Il centro di Philadelphia ha ricevuto 73 voti su 100 per la prima posizione e staccato i vincitori delle ultime quattro edizioni (due ciascuno), Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo. E così, la lega ha il suo secondo giocatore di origine africana incoronato Most valuable player, dopo Hakeem Olajuwon quasi trent’anni fa, e il quinto consecutivo non americano, a fronte dei soli tre “stranieri” che ci erano riusciti nelle precedenti 63 assegnazioni. Numeri, curiosità, ma non solo: anche istantanee di questo momento storico dell’Nba. Il camerunense, infatti, è il primo grande prodotto dei tanti progetti avviati dalla lega - e rappresentati in primis da Olajuwon - nel continente africano, e in generale è un’ulteriore conferma della gittata sempre più ...