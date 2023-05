Jim Cornette | “CM Punk ha voluto dare una svegliata a Tony Khan”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 3 maggio 2023) CMriesce sempre a fare notizia, qualunque cosa faccia. Di recente,ha fatto visita al backstage di Raw la scorsa settimana, ed è rimasto abbastanza a lungo per interagire con alcune Superstar della WWE e farsi una chiacchierata con Triple H, prima di essere allontanato dalla sicurezza. L’ex WWE e AEW Champion ha fatto visita anche ad Impact Wrestling la scorsa settimana, suscitando felicità nel backstage, contrariamente alla tiepida e quasi indifferente accoglienza riservatagli in WWE. Ma qual è il perché di questo “tour” tra le maggiori federazioni di wrestling? Segnali Durante la trasmissione The JimExperience,ha commentato le recenti visite di CMalla WWE e a Impact Wrestling.ha dichiarato di ritenere che le azioni di ...