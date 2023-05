Jamie Foxx ringrazia i fan per i loro auguri di pronta guarigione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'attoreè da qualche settimana alle prese con un problema medico e ha ora volutore i fan con un post su Instagram., circa tre settimane fa, è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute di cui non sono stati svelati i dettagli e l'attore ha ora volutore i fan per i messaggi di sostegno e diricevuti. L'attore non ha rivelato i dettagli di quanto sta affrontando, ma su Instagram ha scritto: "Apprezzo tutto l'amore. Mi sento benedetto". Le dichiarazioni della famiglia La figlia di, Corinne, aveva rivelato ad aprile che suo padre l'11 aprile aveva avuto delle complicazioni mediche. La giovane aveva rassicurato i fan dichiarando: "Per fortuna, grazie all'intervento ...