(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il 'Rapporto sul benessere equo e sostenibile' è nato, nel 2013, dalla consapevolezza che il Pil non può essere l'unica ...

Il 'Rapporto sul benessere equo e sostenibile' è nato, nel 2013, dalla consapevolezza che il Pil non può essere l'unica ...Come rilevato dall'in una nota del 2021, nonostante l'introduzione nel 1999 della normativa che favorisce l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (Legge 68/99), nel ...da ALBERTO49 su Goofynomics il giorno 2 mag 2023, 19:26 Ogni tanto può valere la pena ... Oggi sono usciti i datisul commercio extra - UE fino a marzo . Come prevedibile e previsto, le ...

Istat, pubblicato il Bes 2022: tra economia, società e ambiente Luce

Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,8% (-0,1 punti), quello giovanile al 22,3% (-0,1 punti). Lo certifica l'Istat, sottolineando che "La stabilità del numero di inattivi - tra i 15 e i 64 an ...Dati, quelli pubblicati oggi dall'Istat, che mettono in allarme le associazioni dei consumatori. "Con l'inflazione a questi livelli le ricadute per le famiglie sono estremamente onerose: secondo le ...