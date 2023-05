Istat | a marzo +22mila occupati Il tasso di disoccupazione cala al 7 | 8% | ma il lavoro femminile è ancora al 51 | 6%

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Per il terzo mese consecutivo l’occupazione in Italia continua a crescere. Secondo i dati diffusi oggi dall’relativi al mese diemerge che il numero complessivo degliin Italia è pari a 23.349.000 persone. Un numero in crescita di 22mila unità rispetto a febbraio 2023, mentre rispetto allo stesso periodo del 2022 il numero deglirisulta essere aumentato di 297mila unità. Il numero dei disin Italia torna dunque sotto i due milioni: le persone in cerca disono 1.980.000, il numero più basso registrato dal novembre 2022 quando si attestavano a 1.975.00 unità. Ilditotale scende di 0,1%, attestandosi al 7,8%, mentre quello giovanile è pari al 22,3%, con un calo di 0,1 punti percentuali. ...