Isola | Simone Antolini ha una figlia? Svelato in diretta il mistero della piccola Melissa

... ha esordito il modello nel video di presentazione, ' dell'dei Famosi mi spaventa il buio e ... chi si aspettava un triangolo amoroso fra Gian Maria Sainato, Alessandro Cecchi Paone e...Mancano solo le nomination del leader e, d'accordo con Alessandro, manda in nomination Cristina. Nathaly a Sant'Elena La Caldonazzo arriva sull'dove dovrà rimanere da sola perché Marco ...Non solo il mistero sulla presunta figlia diAntolini , la terza puntata de L'dei Famosi è stata segnata anche da ben due ritiri. Claudia Motta ha dovuto lasciare l'Honduras dopo essere finita in infermeria. All'una di notte Ilary ...

Alessandro Cecchi Paone e l'intimità con Simone Antolini, Ilary Blasi ... Fanpage.it

Nella puntata di lunedì 2 maggio dell’Isola dei Famosi, nessuno dei naufraghi è stato eliminato. Nathaly Caldonazzo è rimasta a Playa Sant’Elena, mentre Marco Predolin e Claudia Motta per problemi di ...La terza puntata procede a singhiozzo tra il trucido tentativo di forzare un coming out alla ex orsolina Cristina Scuccia e Cecchi Paone super “cafone”. Special guest Asia Argento che, in sostegno del ...