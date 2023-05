Isola | Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone ai ferri corti | «Distratto dai ragazzini» | «nasconde i trucchi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Trae Alessandroè “odio” a prima vista. I due hanno litigato già prima di sbarcare sull’dei Famosi, e anche durante la diretta di martedì 2 maggio non si sono risparmiati. Le accusee Alessandrosono entrambi al televoto e tra loro non scorre buon sangue. A quanto pare questa acredine è nata ancora prima dell’Inizio del programma. Lasi è avvicinata a salutare l’ex divulgatore scientifico che però ha detto di non sapere chi fosse. L’annuncio ufficiale di Alvin Il concetto, ribadito anche durante la diretta dell’dei Famosi di martedì 2 maggio, ha fatto stizzire la showgirl «E certo perchè era tutto preso da un altro ...