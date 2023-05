Isola | Ilary Blasi criticata per l’intervista «forzata» a Cristina Scuccia Social in rivolta | «Vogliono a tutti i costi il coming out»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) C’è chi parla di ricerca di unout forzato, chi di un’insistenza fuori misura.– interrogatorio cheinsieme all’opinionista Vladimir Luxuria hanno fatto all’ex suor, durante la terza puntata dell’dei Famosi, non è proprio andata giù al popolo del web. Ma andiamo con ordine. L’Interrogatorio Durante il day time abbiamo visto Noise e Mazzoli chiedere più volte ase fosse innamorata, o se avesse avuto storie in passato. L’ex suora, pur in evidente disagio, se l’è sempe cavata con estrema diplomazia. Durante la diretta di martedì 2 maggio, peròe Vladimir Luxuria sono ritornate sull’argomento. Il...

Ma seperdona, Striscia la notizia no e il tapiro è arrivato scontato tanto quanto il caldo a Ferragosto. L'incursione di Valerio Staffelli A poche ore dalla diretta dell'dei famosi , ...La stessa sera della messa in onda del servizio di Striscia la Notizia quella di martedì 2 maggio è andata in onda anche la nuova puntata dell'dei Famosi . Durante la diretta,Blasi ...Blasi criticata per l'intervista 'forzata' a Cristina Scuccia. Social in rivolta: 'Vogliono a tutti i costi il coming out' Marco Predolin, malore all'dei Famosi: il conduttore ...

Parla Enrico Papi: "Lite con Ilary Blasi e addio Isola Ecco cosa è successo davvero" Corriere dello Sport

VELLETRI (attualità) - Gli accertamenti medici, effettuati dopo l’incidente, hanno dato esito negativo per il ritorno a Playa Tosta con gli altri compagni di avventura ilmamilio.it - contenuto es ...Durante la diretta del 2 maggio arriva un nuovo faccia a faccia tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo; ormai il rapporto tra i due è sempre più ai ferri corti.