Isola dei Famosi | il recap della terza puntata | nomination | televoto e naufraghi ritirati

L'famosi 2023 è iniziata da poco, però già regala emozioni a raffica. Nell'inedito (ed eccezionale) slot del martedì sera, il realitynaufraghi è andato in onda per la terza volta in ...Claudia Motta non è più una concorrente de ' L'Famosi '. L'ex Miss Mondo Italia è costretta a lasciare il reality a causa di un infortunio. A dare l'annuncio Alvin , l'inviato speciale dall'Honduras, che aggiorna la conduttrice Ilary ...Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione de L'Famosi è stato subito condito da polemiche. Dalle frecciatine all'ex Francesco Totti alle critiche per il look ricevute da alcuni utenti sul web. A movimentare decisamente l'atmosfera nello ...

A causa dei troppi ritiri, il reality è stato costretto ad introdurre un nuovo concorrente: ecco chi è ...La terza puntata del reality ha regalato tante sorprese: due ritiri, un nuovo concorrente (Gian Maria Sainato) e l’ospitata di Asia Argento ...