Isola dei Famosi | Gian Maria Sainato in coppia con Pamela Camassa | la reazione di Filippo Bisciglia

Durante la terza puntata dell 'Famosi , in onda martedì 2 maggio, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono finiti al centro di una polemica. Giacomo Urtis ha criticato un bacio scambiato tra i due in maniera molto ...... che riprendeva - in maniera decisamente puntuale - il video della canzone l 'della rose , in cui andava in scena la stessa scena di distruzione. Contro la posizionemagistrati - che hanno ...... era stato realizzato per isolare e curare i malati di febbre gialla provenienti da Fort Jefferson sulla vicinadi Garden Key, tra il 1890 e il 1900. Fort Jefferson era unopiù grandi forti ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Gian Maria Sainato, nuovo concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi. Appena arrivato in Honduras ha già messo le cose in chiaro, ...