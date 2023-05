Isola dei Famosi | ex naufrago commenta il bacio tra Cecchi Paone e Simone | “Mi suscita disagio”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AlessandroAntolini sono la prima coppia gay sbarcata sull’dei. I due naufraghi si coccolano serenamente e, questi atteggiamenti, hannoto il malcontento degli omofobi online (che non perdono mai l’occasione per stare zitti).dei, exiltraTra coloro che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Prima di tutto, però, la Zanin racconta come sta proseguendo la sua relazione con Sabino lontano dalle luciriflettori. Ilary Blasi, vacanza a Marrakech finita (per condurre l') ma scatta la ...Vladimir Luxuria si svela sulla nuova edizione de L'Famosi in una nuova intervista per Casa Chi. Parlando con i giornalisti del talk social della rivista di Alfonso Signorini, l'opinionista si lascia andare a una battuta su Francesco Totti, ...Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono la prima coppia gay sbarcata sull'Famosi . I due naufraghi si coccolano serenamente e, questi atteggiamenti, hanno suscitato il malcontento degli omofobi online (che non perdono mai l'occasione per stare zitti)....

Nell’ambito della manifestazione Yacht&Garden, con l’incontro “La Foresta Perduta” dedicato al recupero della Secca dei Maledetti di Bergeggi, ripartono le attività della Delegazione Marevivo Liguria.Scopriamo tutto sul nuovo naufrago de L'Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato: dall'infanzia, agli esordi fino al reality di Canale 5.