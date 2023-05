Isola dei Famosi | Claudia Motta parla del ritiro ma il fidanzato Simone Rugiati “sbotta”

Durante la terza puntata dell 'Famosi , in onda martedì 2 maggio, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono finiti al centro di una polemica. Giacomo Urtis ha criticato un bacio scambiato tra i due in maniera molto ...... che riprendeva - in maniera decisamente puntuale - il video della canzone l 'della rose , in cui andava in scena la stessa scena di distruzione. Contro la posizionemagistrati - che hanno ...... era stato realizzato per isolare e curare i malati di febbre gialla provenienti da Fort Jefferson sulla vicinadi Garden Key, tra il 1890 e il 1900. Fort Jefferson era unopiù grandi forti ...

Isola dei Famosi, «Ti piacciono le donne o gli uomini»: la risposta a sorpresa di Cristina Scuccia leggo.it

Post e ancora post. Ai tempi dei social, una vacanza importante va ricordata soprattutto con i post. E' il caso di Ilary Blasi che per i suoi 42 anni ha scelto di andare Marrakech ...Claudia Motta ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è accaduto nel corso dell'incidente che l'ha vista protagonista a L'Isola dei Famosi. Proprio ieri sera, durante la ...