Isola dei Famosi 2023 | Nessuna eliminazione | due naufraghi abbandonano e tre sono in nomination

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nella puntata del 2 maggio dell'deidue concorrenti hanno abbandonato, per motivi di salute, e trein. Nella puntata del 2 maggio dell'deinessun concorrente è stato eliminato, tuttavia duehanno lasciato il reality per motivi di salute, si tratta di Marco Predolin e Claudia Motta.stati invece nominati Christopher, Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero. Nei giorni scorsi, Claudia Motta è scivolata sugli scogli durante la sua permanenza sull'dei. Inizialmente, le sue condizioni non sembravano preoccupanti, ma aveva comunque richiesto l'intervento dei medici per ricevere cure. Tuttavia, ieri Alvin, l'inviato ...

Il sindaco Massimoha invitato i cittadini, per quanto possibile, a "restare a casa oggi. È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transitomezzi di soccorso" aggiornando la ...Walter Nudo contro gli haters dopo le critiche per il video a Linate: 'A proposito...'Famosi, Walter Nudo: 'Ecco chi è il 'coach speciale'naufraghi' La storia Instagram di Edoardo ...Ascolti 2 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore fa meglio dell'Famosi di Canale 5. Una media di 3.340.000 spettatori pari al 18.4% per Imma mentre - dalle 21.49 all'1 - la terza puntata de L'Famosi 17 registra una media di 2.383.000 spettatori ...

L'Isola dei Famosi è iniziata da appena due settimane e ci sono già le prime defezioni. L'annuncio ufficiale è stato dato in diretta, martedì 2 ...Che cosa è successo nella puntata di ieri, 2 maggio 2023, all’Isola dei famosi Ecco il riassunto, concorrenti in nomination, le prove, il leader e l’eliminato.