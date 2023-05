Isola dei famosi 2023 | Nathaly eliminata | Claudia deve abbandonare

Fotogallery - Le emozioni della terza puntata dell''Famosi' INDISCRETIFamosi, Cristina tra le 'grinfie' di Mazzoli e Noise LE IMMAGINI DELLA SERATA Fotogallery - Le emozioni della settima puntata del serale di 'Amici 22' LA MODELLA ...Marco Predolin lascia l'Famosi . L'annuncio è arrivato via social a pochi minuti dal termine della puntata ed è stata confermata in diretta dalla padrona di casa che ha salutato il suo naufrago in fretta e fuga. ...Non solo il mistero sulla presunta figlia di Simone Antolini , la terza puntata de L'Famosi è stata segnata anche da ben due ritiri. Claudia Motta ha dovuto lasciare l'Honduras dopo essere finita in infermeria. All'una di notte Ilary Blasi ha accolto Nathaly Caldonazzo su l'...

Grandissima emozione nella puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda martedì 2 maggio per l'arrivo di Asia Argento sbarcata in Honduras a consolare la sorella Fiore. A far subito scattare il magone ...L'avventura dei Naufraghi nelle spiagge dell'Honduras prosegue, ma alcuni partecipanti sono costretti a dire addio, almeno temporaneamente, all'esperienza sull'Isola. Scopriamo… Leggi ...