Isola dei Famosi 2023 | la verità sulla piccola Melissa | à la figlia di Simone Antolini?

(Di mercoledì 3 maggio 2023)sta destando una certa curiosità per la sua personale storia. All’deiin più di un’occasione ha parlato di una bambina a lui molto cara nonché fondamentale nella sua vita. Si chiama, ma il naufrago non ha voluto dire di più davanti alla telecamere. Nel corso della terza puntata del reality Mediaset, il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha ricevuto una pergamena dallae ora la rivista Nuovo Tv rivela chi lei potrebbe essere davvero.dei: chi è la? Già durante la prima vittoria leader,aveva dedicato la collana a. Incuriosita, Ilary Blasi ha chiesto ...

Dedica speciale all'famosi. A farla, commosso, Simone Antolini. Il compagno ventitreenne di Alessandro Cecchi Paone e concorrente dell' I solaFamosi 2023 avrebbe, infatti, una figlia: Melissa . A lanciare ...Chi è Melissa per Simone Antolini Nel corso della diretta de L'Famosi di martedì 2 maggio, il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha ricevuto in dono un disegno di una bimba misteriosa, vale a dire dalla Melissa poc'anzi citata. Ilary Blasi, che sa bene ...Claudia Motta ha abbandonato L'Famosi 2023 . Stava affrontando questa nuova avventura in coppia con Pamela Camassa nella Tribù Accoppiados. In una giornata qualunque in Honduras, purtroppo l'ormai ex naufraga ha avuto un ...

Nella puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda martedì 2 maggio, non c'è stato nessun reale eliminato, sebbene due naufraghi abbiano dovuto lasciare il reality per ...Marco Predolin ha lasciato L'Isola dei Famosi 2023. Dopo l'eliminazione il conduttore aveva deciso di continuare l'avventura sull'isola di Sant'Elena, una sorta di ultima spiaggia. Pochi giorni dopo, ...