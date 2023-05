Isola 17 | Vladimir Luxuria parla dei presunti attriti tra Ilary Blasi ed Enrico Papi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 maggio 2023), attuale opinionista della diciassettesima edizione de L’dei Famosi, è stata di recente ospite per i microfoni di Casa Chi. Il format del magazine di Alfonso Signorini, condotto da Sophie Codegoni, ha visto la sostituzione temporanea di quest’ultima con i due giornalisti di punta, Azzurra della Penna e Valerio Palmieri. La giovane ex gieffina infatti, sarebbe agli sgoccioli della sua gravidanza. Subito, è stato chiesto allaquanto fossero attendibili i rumor sulla eottura trae l’altro opinionista,: Sentivo dire all’inizio che ci fosse anche uno screzio trae Alvin e alla fine non era vero.è straripante… questa cosa che siano ai ...