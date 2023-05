Isola 17 | Gian Maria Sainato sbarca in Honduras e farà coppia con Pamela Camassa | la reazione di Filippo Bisciglia

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata de L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, una puntata in cui non sono certo mancati arrivi e partenze. Se da un lato infatti Nathaly Caldonazzo è stata eliminata, dall’altro lato ci sono stati ben due ritiri: quello di Marco Predolin (che si trovava sull’di Sant’Elena) e quello di Claudia Motta, a causa di un infortunio. Proprio il ritiro di Claudia ha lasciato ‘orfana’, con cui facevae proprio per questo un nuovo naufrago ha fatto il suo ingresso in, che già avevamo nella clip di presentazione dei naufraghi mostrata a Verissimo prima dell’inizio del reality show. Al momento del suo ingresso...