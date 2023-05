Inzaghi | «Ci siamo tappati le orecchie e lavorato! Da recuperare»

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ha tenuto la consueta conferenza post partita dopo Verona-Inter. Nella sala stampa del Bentegodi l’allenatore ha parlato del match vinto 0-6 nella sestultima giornata di Serie A. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Verona-Inter. Inter tornata? Sappiamo che deve continuare il nostro percorso in campionato. Abbiamo partite davanti non semplici, ma nella nostra Serie A al di là del calendario sappiamo che tutte sono difficili. Come ha fatto a prendere l’Inter delle coppe e portarla in campionato? Sono convinto che la squadra ha sempre messo un grandissimo impegno. Poi penso a partite sviluppate e fatte come questa, vedi Salerno e Fiorentina, dove non eravamo riusciti a concretizzare come stasera. A volte si guarda solo il risultato, mastati bravi assieme al ...

... corto Calhanoglu, può allontanare Tameze quindi la squadra diresta in proiezione ... Inter in quella a sfondo bianco squadre in campo,pronti al fischio d'inizio Un saluto ai lettori di ...Tutte partite decisive anche gli allenatori, in primis. Non è finita, perché poi ... ospiti, orari e come seguirci in direttaSul canale Twitch di TvPlayin diretta ogni giorno con ...ha deciso di allargare il nucleo dei titolari, anche se dovrà fare a meno di Gosens (... Stiamo lavorando per tornare a lottare in campionato fino alla fine, quest'anno non ciriusciti ...

Inter, Inzaghi: "Abbiamo l'obbligo di arrivare tra le prime quattro" Sportitalia

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo Verona-Inter match valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Inzaghi carica l'Inter per il finale di stagione ed elogia il gioco dei nerazzurri.