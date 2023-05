Inzaghi | «Bravissimi tutti | ora non ci dobbiamo più fermare»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Simoneha commentato la vittoria roboante dell’Inter contro il Verona al Bentegodi ai microfoni di Sky Sport. SUCCESSO – Simoneha parlato così: «Siamo in un buon momento, stiamo giocando bene e concretizzando. Adesso stanno venendo i risultati macontinuare già a Roma con un’altra trasferta. Stasera sono staticontro una squadra che in casa aveva perso solo con la Fiorentina in casa. Ottimo approccio, vittoria importante. Noi abbiamo l’obbligo di arrivare tra le prime quattro, il calendario non è facile e le insidie sono dietro l’angolo. Il finale è intenso tra Champions League e Coppa Italia ma con questo spirito e organizzazione siamo contenti del momento. Chiaramente Acerbi lo conosco da tanto tempo, ha concentrazione alta e riesce a tenerla. Domenica aveva ...