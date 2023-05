Investe e uccide runner | guidava ubriaco ai limiti del coma etilico

(Di mercoledì 3 maggio 2023)e sotto effetto di sostanze stupefacenti il 45enne che sabato mattina con la sua auto ha investito e ucciso undi 56 anni, Paolo Guidetti, a Zurco di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. A riportarlo, la stampa locale reggiana che racconta come il conducente...

Un 45enne è finito in manette con l'accusa di aver investito e ucciso un runner a Zurco di Cadelbosco Sopra , in provincia di Reggio Emilia, mentre era alla guida in evidente stato di ebbrezza e sotto ...

Investe e uccide runner, era ai limiti del coma etilico - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

