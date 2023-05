Intesa Sanpaolo | parte la nuova edizione di “Up2Stars”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Al via la secondadi, il programma dedicato alla valorizzazione e alla crescita delle startup innovative in Italia, ideato da, in collaborazione conInnovation Center. Oggiha una quota di mercato sulle start up innovative pari a quasi il 32%, evidenziando quindi una attenzione profonda a questo segmento rilevante per la crescita e l’innovazione del Paese. Grazie adil Gruppo focalizza la propria strategia sull’innovazione e sulla ricerca applicata all’impresa, per favorire il processo di trasferimento tecnologico verso le PMI. Lavedrà l’ampliamento delle partnership e del network di ...

MILANO - Al via la seconda edizione di Up2Stars, il programma dedicato alla valorizzazione e alla crescita delle startup innovative in Italia, ideato da, in collaborazione conInnovation Center. Oggiha una quota di mercato sulle start up innovative pari a quasi il 32%, evidenziando quindi una attenzione ......Equita Hold = 33.00 (29.00) Amplifon Akros Accumulate (Neutral) 36.00 (28.70) Amplifon Mediobanca Neutral = 34.00 (33.00) Amplifon Bestinver Hold = Azimut Akros Buy = 26.00 = Bifire...MILANO - Al via la seconda edizione di Up2Stars, il programma dedicato alla valorizzazione e alla crescita delle startup innovative in Italia, ideato da, in collaborazione conInnovation Center. Oggiha una quota di mercato sulle start up innovative pari a quasi il 32%, evidenziando quindi una attenzione ...

Intesa Sanpaolo: 76 miliardi per incentivare CER e investimenti green nelle aziende Solare B2B

MILANO (ITALPRESS) – Al via la seconda edizione di Up2Stars, il programma dedicato alla valorizzazione e alla crescita delle startup innovative in Italia, ideato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione ...La prima call sarà dedicata al settore WaterTech. Le altre tre riguarderanno Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica, Intelligenza Artificiale per la trasformazione aziendale e IoT - Infrastruttu ...