Internazionali BNL d’Italia 2023 | Napolitano | “Sto lavorando con le mie idee” VIDEO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A sei anni di distanza dalla sua unica apparizione nel main draw degliBNL, Stefanosta provando ad inseguire la wild card tramite le Prequalificazioni. L’ex numero 152 del mondo, attualmente alla piazza 541 ATP, ha superato Lorenzo Rottoli e Andrea Guerrieri nei primi due impegni della sua avventura, che lo proiettano al quarto di finale contro Daniele Capecchi: “Quando ho visto il tabellone ho pensato di dover partire subito forte perché contro Rottoli ci avevo giocato e perso al terzo quest’anno in Tunisia, però giocando un buon tennis. Ho giocato due buone partite, credendo nel lavoro che ho fatto. Sono stato solido e ho fatto due buone prestazioni”. Il tennista classe 1995 stain autonomia e questa potrebbe essere la formula per la nuova scalata: “Lavoro con me ...

Fabio Fognini è già a Roma per gli allenamenti in vista deglid'Italia, che l'azzurro disputerà partendo dal tabellone principale grazie a wild card. Il taggiasco per la sua settimana intensa di preparazione all'appuntamento con il Masters ...Il numero 165 al mondo ha battuto in tre set l'ex top ten (una finale aglid'Italia e una semifinale al Roland Garros), ora 72 Atp, Diego Schwartzman. Sul centrale del Tennis ...L'altoatesino ha giocato molte partite negli ultimi mesi e ha preferito saltare anche il Masters 1000 di Madrid per non mettere a rischio il suo corpo in vista deglid'Italia e del ...

Pre-qualificazioni, Delai batte Grymalska. Ora Tabacco-Mazza sul Pietrangeli: il programma Internazionali BNL d'Italia

Dall'8 al 21 maggio Rtl 102.5, Radio Zeta ed Rtl 102.5 News saranno in diretta dal Foro Italico con collegamenti ed un rubrica di approfondimenti a cura di massimo Caputi ...Manuel Mazza a segno al Foro Italico. Il riminese parte con un importante successo su Riccardo Balzerani nelle pre-qualificazioni per l’ottantesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Il romag ...