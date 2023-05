Inter | serve la coppia Lukaku-Lautaro Martinez per regalare magie!

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’stasera se la vedrà con il Verona per questo turno infrasettimanale (vedi articolo): una partita, anche questa, da non sbagliare! E se Simone Inzaghi cambiasse strategia?e Romeluinsieme possononuove magie. TURNOVER ? Gli impegni, per questo finale di stagione, sono sicuramente tanti. E troppo importanti per l’che è ancora in corsa su più fronti. L’obiettivo principale è conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, rientrando tra le prime quattro nella classifica di campionato. Ma c’è anche una finale di Coppa Italia da disputare contro la Fiorentina e una semifinale di Champions League da affrontare con un Euroderby contro il Milan. Sognare si può. Si deve. Ma non è (più) concesso sbagliare. Questa sera, ...

Le ultime due sconfitte contro il Torino in casa e a San Siro con l'hanno però fatto avvicinare le dirette inseguitrici. Adessouna vittoria per mettere al sicuro l' obbiettivo Champions ...Ma cosaal Napoli per chiudere questa stagione entusiasmante, che non si viveva da troppo tempo e che deve molto alle idee di Luciano Spalletti Allora, la Lazio ha perso con l'ed è a ...Una neo promossa non può fare investimenti folli e quindisaper cogliere le occasioni. ... Idem Mulattieri che ha il diritto di riscatto e controriscatto dell'. In totale sono una decina i ...

Inter, via Brozovic Serve un'offerta top | Mercato Calciomercato.com

In casa Inter la dirigenza capeggiata dall'ad Marotta starebbe seguendo con interesse sul mercato un difensore che milita in Inghilterra ...Sfida di calciomercato tra l’Eintracht Francoforte e l’Inter per portare alla propria corte l’attaccante del Tigre Retegui Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter continu ...