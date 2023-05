Inter | Calhanoglu | 'Periodo negativo alle spalle | adesso siamo una squadra unita'

Testa solo al Verona. E' questo l'avvertimento di Hakanalla squadra e ai tifosi nerazzurri. L'si prepara a scendere in campo sul campo del Verona nella 33esima giornata di serie A. Una gara fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi ...Commenta per primo Così Hakan, centrocampista dell', prima del match contro il Verona aTV: 'Essere continui è sempre importante per noi. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo trovato i risultati che volevamo. ...Allenatore : Zaffaroni(3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic,, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore : Inzaghi. Comments comments

Brozovic con Calhanoglu: le scelte di Inzaghi in campo e dell'Inter sul mercato Calciomercato.com

Tutto è pronto per il grande match tra Hellas Verona e l'Inter di Inzaghi. Scopriamo quali sono le due rose che scenderanno in campo e i convocati.Hellas Verona-Inter, al Bentegodi prosegue la corsa Champions League per i nerazzurri. Gli scaligeri vogliono punti per sferrare il sorpasso allo Spezia. Le formazioni ufficiali.