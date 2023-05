Riguardo all'attualità in orbita, la redazione di ItaSportPress. It ha intervistato in esclusiva Nicola, ex calciatore del club nerazzurro. Come giudichi, sin qui, il cammino della "tua"Viene spesso troppo ...Assistenti: Baccini e. Quarto Uomo: Camplone. Var: Dipaolo. Avar: Abbattista. Serie A, Roma - ... Il 6 maggio sarà altro scontro diretto, ancora più decisivo, contro l'. Poi la doppia sfida ......"IV: CAMPLONE VAR: DIPAOLO AVAR: ABBATTISTA TORINO " ATALANTA h. 20.45 SACCHI CARBONE " GIALLATINI IV: MAGGIONI VAR: BANTI AVAR: MARINI DOMENICA 30 APRILE" ...

Inter, Berti: “Inzaghi da tenere. Lautaro top, Lukaku farà due gol al Milan” ItaSportPress

Riguardo all’attualità in orbita Inter, la redazione di ItaSportPress.It ha intervistato in esclusiva Nicola Berti, ex calciatore del club nerazzurro. Come giudichi, sin qui, il cammino della “tua” In ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...