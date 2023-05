Intelligenza artificiale | cosa succede se diventa allenatore di calcio per robot?

Secondo l'ultima analisi del World Press Freedom Index , la libertà dei media è in pessime condizioni in un numero record di Paesi : la disinformazione, la propaganda e l'...... strategici per l'economia del paese: dall'applicazione delle tecnologie nel settore idrico e nella gestione dell'acqua (watertech) alle energie rinnovabili; dall'per la ...La velocità dell'innovazione " delle tecnologie diin particolare " sta aprendo straordinarie opportunità per espandere la conoscenza, aumentare la prosperità e arricchire l'...

Intelligenza artificiale, ChatGPT e Bard possono essere ingannati: ecco perché ci sono grossi pericoli |... Corriere della Sera

A questa domanda ha risposto un gruppo di ricercatori in uno studio pubblicato su arXiv, frutto della collaborazione fra DeepMind, Google e l’università di Oxford (Regno Unito) ...A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali, l'intelligenza artificiale irrompe nella campagna elettorale turca. Il leader dell'opposizione ...