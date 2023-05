c'è grande preoccupazione per domenica prossima, il 7 maggio, quando si correrà ancora in ... ma l'episodio ha suscitato grande rabbia e frustrazionemondo dei ciclismo. Anche Simona ...Paese l'inflazione torna a salire: +8,3% ad aprile su base annua. Cina e India riconoscono per la prima volta "l'aggressione russa" Per la prima volta Cina e India riconoscono 'l'......da inizio giugno gli Usa andranno in default ma che per evitarlo saranno necessaritagli ...frattempo i dem alla Camera stanno tentando un blitz procedurale con una petizione che potrebbe ...

Intanto nel mondo Internazionale

Il sindaco sull’indagine: tutelare gli interessi del Comune, socio di maggioranza. Via l’amministratore unico, da nominare il nuovo consiglio di amministrazione.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...