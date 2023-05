Infrastrutture | Salvini | ' prossima settimana confronto con sindacati a ministero' **

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Lainviterò Cgil, Cisl Uil e Ugl aldei Lavori pubblici, delle infrastrutture e dei trasporti per parlare di quello che stiamo facendo, perchè dire di no al Ponte senza averlo visto, dire di no all'Alta velocità, alla diga di Genova, alla Tirrenica, alla dorsale adriatica per ideologia, bloccare un cantiere per ideologia non fa bene al Paese". Lo ha annunciato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5

... sotto tiro è finita l'organizzazione della cerimonia di inizio lavori, in programma domani mattina alla presenza anche del ministro delleMatteo...qualche settimana fa da Matteo, e che è in via di fine lavori. "Il 3 aprile - ha affermato Alberto Gatto, anche a nome dell'opposizione - alla presenza del Ministro delleè ...Su questo argomento CNA Fita ha di recente inviato una lettera al Ministro dellee dei trasporti Matteodove si spiega la situazione 'per raccordare - si legge nel testo - l'...

**Infrastrutture: Salvini, 'prossima settimana confronto con sindacati ... Gazzetta di Reggio

“Il Ponte sullo Stretto da solo non serviva a un accidente. Siccome stiamo investendo 11 miliardi per potenziare le ferrovie in Sicilia, tra Palermo e Messina, e 11 miliardi per potenziare le ferrovie ...Domani - scrive il quotidiano Il Secolo XIX - il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sarà a Genova per la cerimonia della posa della prima pietra della nuova Diga del porto. «È un ...