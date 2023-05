Infame | schiavista | basta | vergognati! | Cremaschi dà fuori di testa in tv | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il clima si fa incandescente a L'Aria Che Tira dove, nella puntata di mercoledì 3 maggio, si scontrano Fabio Dragoni e Giorgio. A prendere per primo la parola, ospite di Myrta Merlino, il giornalista. È lui a spiegare che "di 36 milioni di italiani che possono lavorare ne lavorano solo 23. Oggi è il lavoratore che, dopo il colloquio, dice al datore 'vi farò sapere'". Ma il sindacalista non è dello stesso parere e interviene: "Non è così". "Sto facendo un ragionamento più ampio che sicuramente non puoi comprendere", replica ancora Dragoni mentre l'esponente di Potere al Popolo sbotta: "Stai raccontando balle schiaviste,. Vergognati". Manon intende calmarsi, tanto che la conduttrice è costretta a spiegare: ", non sta dicendo questo. Fai parlare, ha detto una cosa diversa". ...