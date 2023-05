Incidente sul lavoro a Palermo | morto un operaio di 48 anni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un'altra vittima sul luogo di. L’ultimo dramma si è consumato a, dove Mohamed Boujdoun, undi 48di origine marocchina, ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava eseguendo una serie di lavori di manutenzione su un mezzo quando, dopo una manovra, è stato colpito dal basculante di un autocompattatore. L’intervento dei soccorsi giunti sul posto e i tentativi di rianimazione si sono rivelati, però, inutili. I carabinieri stanno indagando per far luce sui fatti. La ditta in cui è avvenuto l'ripara, tra gli altri, anche i mezzi di manutenzione dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano.

