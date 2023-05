Incentivi auto green in Lombardia | Aci Milano' Sì a mobilità sostenibile'

Un modello che, in linea con corrette politiche di sostenibilità ambientali, non penalizza chi decide o in certi casi è costretto a utilizzare l'come mezzo di trasporto". "Da parte nostra - ...Regione Lombardia rinnova i suoiper l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale , tramite l'approvazione di una ...intenzionati a sostituire il proprio veicolo o ad acquistare un'......" le parole del presidente regionale Attilio Fontana - che questo provvedimento debba continuare a essere ripresentato per eliminare leinquinanti che circolano in Lombardia. Glisono ...

Nuovi incentivi per la rottamazione di auto diesel e benzina The Wam

MILANO - "Un importante provvedimento che va nella direzione segnata da tempo dall'Automobile Club di Milano: avanti con le politiche che guardano a una circolazione e a una mobilità sostenibile". Cos ...Il contributo economico varia da 1.000 a 4.000 euro, riguarda anche modelli a benzina e diesel e prevede precise condizioni, come un prezzo di listino non superiore a 45 mila euro e la radiazione del ...