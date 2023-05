In Toscana il 50% delle ragazze prosegue gli studi all’università contro il 28% dei ragazzi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Scelgono la scuola superiore in base soprattutto alle materie insegnate, la maggior parte di loro ha seguito attività di orientamento, ma in tanti chiedono stage pratici prima di intraprendere un percorso di. Più di 1 su 3 continuerà aare dopo il diploma, ma il 30% è indeciso. Lehanno le idee più chiare: la metà andrà. Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine promossa nell’ambito del progetto “G.I.F – Giovani. Inclusione. Futuro per la”, con capofila UPIe il coinvolgimentoprovince di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena, Ufficio Scolastico regionale e l’ITS Energia e Ambiente. I risultati sono stati presentati oggi durante il convegno “La scuola del domani: le figure del tutor e del docente di orientamento” ...