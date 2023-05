In spiaggia con stile? Le 5 tendenze di costumi da bagno uomo 2023

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ebbene sì, la prova costume si avvicina per tutti. Ciò significa che non puoi assolutamente perdere la guida Moltoalla scelta deida. Ecco tutti i modelli di tendenza che devi conoscere! Anche per gli uomini sfoggiare inil costume dagiusto conta, eccome se conta. Quest’anno i modelli didasono variegati e variopinti, gli orli si accorciano e i colori si fanno audaci: via libera a scelte che strizzano l’occhio allooltre che alla comodità. Bermuda al ginocchio e modelli aderenti sono ormai un vecchio ricordo, la tendenza più cool dell’estatesono sicuramente i boxer e gli shorts in ...