In Luce dei tuoi Occhi 2 è scontro tra Roberto e Petra? Anticipazioni penultima puntata del 10 maggio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Siamo ormai agli sgoccioli didei2 e già la prossima settimana, mercoledì 10, si andrà in scena con la, cosa succederà e come finirà la fiction questa volta? Chi ha seguito Emma e i suoi in queste settimane sa bene che la donna ha rimesso insieme i pezzi della sua vita o, almeno, credeva di averlo fatto fino a quando non ha bussato alla portacon al suo seguito la figlia che Emma stava disperatamente cercando. Da quel momento tutto è cambiato nella sua vita e le cose potrebbero ancora peggiorare visto chenasconde qualcosa che non è ancora venuto a galla e che potrebbe travolgere tutto e tutti cominciando proprio da Emma. Cosa succederà nelladi ...