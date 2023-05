In Italia è sparita una pianta da frutta su cinque | così il Made in Italy si fa “fregare” dalla Cina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag – Le piante dascompaiono e l’si fa “. È quanto emerge dall’allarme lanciato da Coldiretti e pubblicato dall’Agi. Inscompaiono le piante da, mentre laguadagna mercati Secondo l’associazione agricola unadasuinnegli ultimi anni, mentre si affaccia la concorrenza sleale della. L’estinzione coinvolge tutte le principali produzioni, dalle arance, all’uva fino a pere, limoni e mele. L’analisi della Coldiretti, non a caso, si intitola “Salviamo l’ortona”. Per le nettarine, ad esempio, sono scomparse ...

La Panda, si sa, è una delle auto più vendute e amate in, ma di certo non ci aspettavamo di ... Qualche giorno prima eraanche l'auto di uno dei suoi calciatori, il centrocampista Diego ...In ambito professionale è diventato uno degli attori più noti d', oltre che regista. Quattro ... La memoria passata èo corrotta nel suo caso, mescolata a volte a brandelli di pura ...... si cercano indizi nelle chat di incontri Alessandro Gozzoli, chi l'ha ucciso L'auto, non ...è stato preso dalla polizia romena e ora bisognerà capire quando verrà consegnato all'

In Italia scomparsa una pianta da frutta su cinque AGI - Agenzia Italia

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il Pd vuole che ci sia la progressività rispetto al pagamento delle tasse a partire però da una lotta all’evasione che è sparita, non si parla più di lotta all’evasione. È ...Che fine ha fatto È quasi un'ossessione. Mimmo Gangemi per anni è stato lì a rimuginare su questa domanda, con l'idea magari di incarnare, pagina su pagina, la vita e le opinioni di uomo che è un mis ...