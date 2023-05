In Emilia-Romagna 400 case evacuate | scuole chiuse e treni sospesi per il maltempo Esonda il Lamone | allagamenti a Faenza

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Centinaia di interventi dei vigili del fuoco, circa 400, abitazioniin provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna, mentre asi sono registratia seguito della rottura degli argini del fiume. Non ha smesso di piovere nella notte e l’allerta per i fiumi in piena prosegue in. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell’argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l’zione delin località Boncellino.in alcuni Comuni per precauzione, come, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Alluvione in...

Paura ina causa del maltempo. Sono in corso evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per l'esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del Vigili del ...Nella notte i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale alcune abitazioni a Faenza, nel ravennate, per l'esondazione del fiume Lamone a causa delle piogge abbondanti. Inviate squadre in ...I temporali che stanno colpendo in queste ore diverse zone d'Italia stanno causando pesanti conseguenze soprattutto in, dove per la giornata di oggi è stata dichiarata l'allerta rossa. Nel Ravennate è esondato il fiume Lamone: sono oltre 250 gli evacuati in zona. Un centinaio nel territorio di Faenza, ...

Maltempo: alluvione e famiglie sfollate in Emilia-Romagna, allagamenti in centro a Bologna e Imola, scuole chi ilmessaggero.it

Maltempo Emilia Romagna, nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione ...