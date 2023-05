In crociera con la fidanzata | le chiede di sposarlo e poi muore Choc a Filicudi | isola della compagna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un viaggio inmeraviglioso con tanto di proposta di matrimonio con una cerimonia romantica in ginocchio e consegna dell’anello davanti a tutti i passeggeri. Ma il dramma era dietro l’angolo....

AGI - Stroncato da un malore mentre si trovava inla compagna poche ore dopo averle chiesto di sposarla davanti a tutti i passeggeri. Si è conclusauna tragedia la storia d'amore che vedeva protagonisti Silvio Maisti , giovane ...Un viaggio inmeravigliosotanto di proposta di matrimoniouna cerimonia romantica in ginocchio e consegna dell'anello davanti a tutti i passeggeri. Ma il dramma era dietro l'angolo. Un momento di ...A bordo di unalungo il fiume Tuichi , invece, si avrà a che faretartarughe, lontre di fiume giganti, capibara, are e persino scimmie. Disponibili sono anche le passeggiate notturne ...

Va in crociera con la compagna per chiederle di sposarlo: il dramma di Silvio morto per un malore Il Riformista

AGI - Stroncato da un malore mentre si trovava in crociera con la compagna poche ore dopo averle chiesto di sposarla davanti a tutti i passeggeri. Si è conclusa con una tragedia la storia d'amore che ...Un viaggio in crociera meraviglioso con tanto di proposta di matrimonio con una cerimonia romantica in ginocchio e consegna dell’anello davanti a tutti i ...